Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, qualora il Milan decidesse di non riscattare Ante Rebic, il sostituto ideale ha un nome ben preciso: Memphis Depay.

Il 26enne olandese sembra il profilo ideale per sostituirlo, e i 9 gol nella prima parte di stagione sembrano convincere la dirigenza rossonera, a puntare su un calciatore ben dotato fisicamente e tecnicamente, ma che non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità.