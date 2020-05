GdS – Rangnick dirigente porta un nuovo allenatore: idea Nagelsmann

Ralf Rangnick arriverà a Milano ma in una veste completamente diversa da quanto preventivato. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il tecnico tedesco è la prima scelta di Gazidis per il nuovo Milan ma non per sedere in panchina: sarà direttore tecnico dei rossoneri.

Il tedesco ha però le idee chiare sul prossimo allenatore della sua nuova squadra avendo chiesto l’ingaggio di Julian Nagelsmann, rampante tecnico del Lipsia classe 1987. Il contratto che lo lega al RasenBallsport tuttavia è di quelli pesanti e per il primo anno Rangnick potrebbe addirittura avere un doppio ruolo da allenatore e dirigente.