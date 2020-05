GdS – Rinnovo Donnarumma, ancora insieme ma con una piccola riduzione: le richieste del Milan

Ad oggi come afferma La Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma rappresenta uno dei pochi pezzi pregiati del Milan, e siccome il portiere rossonero ha un contratto che scade nel giugno 2021 il Milan ha paura di perderlo a parametro zero e vorrebbe cercare di trattenerlo, nonostante l’elevato ingaggio: 6 milioni netti a stagione.



La volontà della dirigenza rossonera, come sottolinea la rosea, sarebbe quella di prolungare il “matrimonio” tra Donnarumma e i rossoneri almeno per un altro anno, con una riduzione però dell’ingaggio a 5 milioni, magari con qualche bonus.



Se Donnarumma non ha mai nascosto la volontà di restare in rossonero, non è detto però che queste cifre vadano bene anche al suo agente Mino Raiola, che gli anni precedenti è stato oggetto di discussioni con la società rossonera, proprio per il rinnovo del suo giocatore.