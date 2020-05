GdS – Theo Hernandez colonna del futuro

Le prestazioni di Theo Hernandez sono sotto gli occhi di tutti. Il calciatore francese è diventato uno dei punti fermi del Milan in questa stagione tribolata e si candida a diventare una colonna del futuro rossonero.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il terzino ha visto la sua valutazione schizzare alle stelle (oggi vale non meno di 40 milioni di euro). Nessuna società ha presentato un’offerta ufficiale per lui anche se Leonardo vorrebbe imbastire una trattativa per portarlo al PSG. Il Milan però non ci sente: Theo Hernandez ha un contratto fino al 2024 e non si muoverà.