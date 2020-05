GdS – Theo Hernandez: “Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi”

Theo Hernandez, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel quale ha toccato diversi punti sia sulla situazione che stiamo vivendo oggi, sia sul suo rapporto con società e mister, e di quanto conti la volontà e il sacrificio di tutti i giorni, che ti spingono a dare il massimo impegnandosi sempre di più:

“Lavoro giorno per giorno per poter offrire al Milan la mia versione migliore quando si tornerà a giocare. È un momento difficile per tutti, l’ho preso con rassegnazione. Dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e a quella delle nostre famiglie. Seguiamo le indicazioni fornite e aspettiamo con ansia e pazienza che la situazione possa tornare alla normalità. È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi danno sono fondamentali. La fiducia di Pioli è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più”.

Il terzino francese infine ha parlato di leadership, e della sua ammirazione per una leggenda come Paolo Maldini, colui che è stato in grado di prelevarlo dal Real Madrid e portarlo a Milano:

“Mi mancano ancora tante partite e soprattutto l’esperienza per poter dire di essere un leader. Mi sento importante in una grande squadra e questo mi riempie di fiducia. Maldini è sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, ha vissuto una carriera gloriosa e rappresenta il Milan. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare. Sono contento che lui e suo figlio Daniel si siano ripresi. Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi“.