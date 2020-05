GdS – Tra Rangnick, lo stadio e il mercato: i piani del Diavolo

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan quest’anno ripartirà, ma saranno fondamentali alcuni aspetti:

Lo stadio. È un progetto ambizioso e necessario per rendere sostenibili i bilanci del club. andando avanti, anche se mancano alcuni aspetti fondamentali riguardo alle volumetrie, e c’è un iter che deve proseguire con il voto del consiglio comunale.

Chi siederà in panchina. Visto che in questo momento Pioli sta risollevando i rossoneri, ma si parla sempre di un possibile cambio con il tedesco Ralf Rangnick che, in chiave mercato potrebbe rivoluzionare ancora una volta la squadra, per questo il quotidiano parla dell’ennesimo anno zero.

Il mercato. Che vede nel taccuino di Gazidis nelle ultime ore il nome di Eduardo Quaresma, difensore classe 2002 dello Sporting Lisbona.

Inoltre restano da definire le situazioni contrattuali relative ai giocatori già in squadra, come quella di Donnarumma, Romagnoli, e Ibrahimovic, tutti e tre sono i profili da cui la società deve ripartire e su cui dovrà progettare le basi per il futuro.