Giacinti: “Sto bene al Milan. Sogno di giocare la Champions a San Siro”

Valentina Giacinti è stata intervistata dal quotidiano spagnolo Marca. Il capitano del Milan Femminile ha parlato del periodo di quarantena e della sua esperienza in rossonero:

“Sto seguendo il lavoro che mi dà il mio preparatore atletico, ho anche un nutrizionista che mi aiuta a mantenermi in forma nonostante la scarsa attività che stiamo svolgendo in questi mesi. A Milano sto bene e in questo momento penso solo a questo. Spero un giorno di poter giocare una partita di Champions League a San Siro“.