Gotze addio al Dortumund a parametro zero: c’è anche il Milan

Era già stata accostato al Milan a gennaio. Adesso Mario Gotze potrebbe tornare di moda dalle parti di Milanello, dove un giocatore della sua qualità ed esperienza non potrebbe che far comodo.

Gotze ha deciso la finale del Mondiale 2014 vinto dalla Germania

Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante tedesco è ai titoli di coda con il Borussia Dortmund e lo confermerebbero i soli 3 minuti giocati nell’ultimo turno in Bundes.

Gotze ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e dopo il cambio di agente, l’arrivo in Italia potrebbe essere agevolato. Rangnick avrebbe dato l’ok all’operazione e la moglie Ann-Kahtrine, bellissima modella spesso divisa fra Milano e Roma per sfilate e shooting, starebbe spingendo nella stessa direzione.

Rimane un problema: l’ingaggio. Gotze guadagna circa 8 milioni di euro a stagione, cifra molto più alta del tetto salariale imposto dal Milan. Il caciatore dovrebbe fare uno sforzo e ridursi l’ingaggio mentre la società dovrebbe fare un piccolo strappo alla regola.

Il calciatore ha molti estimatori e il pericolo che con queste cifre Premier e Liga la spuntino è reale.