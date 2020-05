Götze lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero: possibile approdo in Italia

Michael Zorc, direttore sportivo del BVB, ha annunciato a pochi minuti dalla sfida contro il Wolfsburg, che Mario Götze lascerà il club tedesco in estate a parametro zero. Queste le sue dichiarazioni: “Mario è davvero un bravo ragazzo e la decisione l’abbiamo presa insieme dopo un confronto. Il nostro rapporto di lavoro con lui finirà questa estate”. Götze nella prossima finestra di calciomercato sarà quindi libero di accasarsi dove vuole a parametro zero essendo a scadenza di contratto: in Italia, il giocatore è già stato offerto a Lazio, Milan e Roma