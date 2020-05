Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Repubblica della questione stipendi e della ripresa della A: “Non vedo perché i calciatori debbano scioperare in un momento come questo. Il nostro paese sta tentando di ripartire. I calciatori non devono essere trattati diversamente da altri lavoratori. Noi non abbiano autorizzato i club a non pagare. La ripresa? Aspettiamo incontro con il Ministro e sapremo con certezza la data che stanno aspettando milioni di tifosi e addetti ai lavori”.