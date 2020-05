Ibra alla Bundes: “Ci vediamo presto”

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic è stato molto attivo sui social in un botta e risposta con il profilo Instagram del campionato tedesco. Lo svedese ha lanciato un’importante frecciata al campionato italiano, elogiando, appunto, la ripartenza della Bundes. La quale ha subito ringraziato.

Dopo pochi minuti è arrivato un nuovo aggiornamento da parte di Ibra, in cui scrive “Ci vediamo presto“. Cosa vorrà dire l’attaccante rossonero? Un clamoroso indizio di mercato?

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2020 e il suo rinnovo sembra farsi sempre più complesso. Con il licenziamento di Boban e l’addio sempre più probabile di Paolo Maldini, il futuro di Ibra sembra essere lontano da Milano. Che non sia proprio in Bundes?