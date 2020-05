CdS – Possibile Ibra al Bologna, Mihajlović ci riprova: “Non giocherà più a Milano, o da noi o in Svezia”

La prima pagina del Corriere dello Sport, apre con una notizia molto turbante per i tifosi milanisti. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic dopo 6 mesi dal suo arrivo è più incerto che mai. Le situazioni societarie e dell’area tecnica stanno facendo scalpore, e lo svedese non è più certo di rimanere al Milan per la prossima stagione.

Intanto però, le altre squadre aguzzano gli occhi: una tra queste il Bologna. Un progetto interessante e ambizioso, con Mihajlović che è pronto a fare carte false per assicurarsi l’arrivo di Ibra. I tifosi del Bologna sperano, i tifosi del Milan tremano. Dopo solo 6 mesi le strade tra Ibra e il diavolo potrebbero di nuovo separarsi.

“Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, deciderà cosa fare in estate. Non giocherà più a Milano. La vera domanda adesso è se verrà da noi al Bologna o se tornerà in Svezia“. Queste le parole di Mihajlovic alla Tv serba Vece.