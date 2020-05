Ibra: “Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno”

Zlatan Ibrahimovic, molto attivo sui social in queste ore, lancia una frecciata alla Serie A che sta riflettendo come riprendere in sicurezza il campionato.

Lo svedese, in una story Instagram, si è complimentato e ha ringraziato la Bundesliga per la ripresa del campionato. “Grazie Bundesliga, loro dicono e fanno“. Chiarissimo attacco alla Serie A che continua a discutere su come e quando riprendere il campionato.

Il campionato tedesco ha risposto sulla propria pagina Instagram scrivendo: “Prego, tu sei il benvenuto“. Indizio di mercato?