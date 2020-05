Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto, l’incontro con Gazidis non c’è ancora stato e nel frattempo lo svedese continua a lanciare messaggi criptici sui social.

Proprio oggi Ibra è intervenuto sul suo profilo Instagram con una story che lo ritrae al lavoro a Milanello. Lo svedese suona la carica con un messaggio forte e chiaro: “Try to stop me“. Provate a fermarmi. L’attaccante rossonero è pronto per la ripresa del campionato.