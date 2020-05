In attesa di capire il proprio futuro, Ibrahimovic fa parlare di sé a causa della sua statua posta a Malmoe. La scultura, negli ultimi tempi, è stata soggetta a continui atti vandalici, a causa dell’ingresso in società dell’attaccante all’Hammarby. Il comune della città svedese, dunque, ha chiesto di trasferire il monumento in un posto migliore, per garantirgli una protezione migliore.