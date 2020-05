Come di consueto è uscito il Bollettino della Protezione Civile riguardante i numeri dell’emergenza Covid-19. Oggi ci sono stati 1.389 casi, per un totale di 100.179 attualmente positivi. 174 vittime in più rispetto a ieri, che portano a 28.884 i morti. I guariti odierni sono stati 1.740, per un totale di 81.654