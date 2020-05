Il calcio dopo il protocollo della FIGC: le importanti decisioni di oggi

Gabriele Gravina ha cercato di mantenere in riga tutte le componenti del mondo del calcio nel corso di questa lunga crisi causata dall’emergenza Coronavirus. Le parole di ieri all’ANSA hanno praticamente dato il via libera alla ripresa del campionato anche se per arrivare alla ripartenza servirà l’avallo del governo.

Il Presidente della FIGC oggi prenderà altre importanti decisioni. Come riporta Il Corriere dello Sport infatti alle 12 si deciderà la sospensione definitiva della Serie D: i dilettanti non torneranno in campo anche se i criteri di promozione e retrocessione saranno decisi in seguito. Si decideranno le date del calciomercato per la stagione 2020/2021 e si fisseranno le questioni burocratiche per l’iscrizione ai prossimi campionati.

Rimane però aperta l’ipotesi play-off. Gravina oggi ne parlerà nella riunione in programma anche se, in caso di adozione di tale formula per l’assegnazione dello scudetto (e la decisione delle retrocessioni con i play-out) i criteri per la partecipazione sarebbero fissati dal Consiglio Federale in seguito.