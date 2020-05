La ripresa degli allenamenti di gruppo, prevista per domani, sembra destinata a slittare.

Il Comitato Tecnico Scientifico non ha infatti ancora validato le linee guida per gli sport di squadra: di conseguenza, gli allenamenti di domani si svolgeranno come avvenuto in questi giorni.

Il parere positivo del CTS è comunque atteso a breve: potrebbe arrivare già nella giornata di domani, consentendo la ripresa degli allenamenti di gruppo dal giorno successivo.