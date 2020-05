Il Messaggero – Rivolta AIC per gli stipendi

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al termine del Consiglio Federale di ieri pomeriggio, sarebbe emersa una polemica in merito agli stipendi dei calciatori nella stagione in corso.

Tommasi: “I giocatori hanno lavorato per tutto il lockdown”

Damiano Tommasi, Presidente dell’Assocalciatori, ha dichiarato a riguardo: “Siamo stati in campo fino al 15 marzo e i giocatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown. Ora tu puoi pure non retribuirli. Sai che cosa significa? E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto“.

Si prevede già oggi, una riunione tra i calciatori.