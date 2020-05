Chi vorrà Paquetà dovrà sborsare almeno 30 milioni di euro. Questa è la linea del Milan nei confronti delle pretendenti al trequartista brasiliano. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’ex giocatore starebbe valutando di cambiare aria.

Sulle tracce di Paquetà ci sono Fiorentina e Benfica, ma probabilmente arriveranno altre offerte in via Aldo Rossi. In ogni caso, il Milan è stato chiaro: il brasiliano andrà via solo per una cifra uguale o superiore a 30 milioni.