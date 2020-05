Il Milan non molla Quaresma: la situazione

Si guarda al futuro in casa Milan secondo la linea tracciata da Elliott. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri si starebbero muovendo concretamente per Eduardo Quaresma, difensore centrale classe 2002, di proprietà dello Sporting Lisbona.

Il club lusitano pare aver rifiutato una prima offerta presentata dal Milan di 5 milioni di euro, ma l’intenzione è quella di far alzare la posta in palio. I rossoneri possono contare sull’aiuto di Futre, ex giocatore milanista ora presidente dell’agenzia manageriale che gestisce Quaresma. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane