La FIGC, attraverso un comunicato, ha rinviato il Consiglio Federale in programma questo venerdì. Stando a quanto riportato da Sky questa decisione sarebbe stata presa nella giornata odierna, in seguito ad un contatto tra il Comitato tecnico-scientifico del Governo e la Federcalcio. I due infatti si sono dati appuntamento a domani per fissare, tra giovedì e venerdì, l’incontro decisivo per capire se il protocollo andrà bene e permetterà dunque la ripresa del campionato.