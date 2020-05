Theo Hernandez ha segnato tanto in stagione, ben cinque reti in campionato, un bottino eccezionale per un terzino sinistro.

Eppure, è stato sfortunato: ha infatti colpito per tre volte il palo. Solo quattro in Serie A hanno centrato più volte i pali: Cristiano Ronaldo e Milik (4), Insigne e Mertens (5). Non di certo quattro terzini.