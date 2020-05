Brutto infortunio e lungo stop in vista per Luka Jovic. Come comunicato direttamente dal Real Madrid, il serbo classe ’97, obiettivo numero 1 per l’attacco rossonero, ha riportato una frattura extra-articolare nell’osso calcagno del piede destro. In attesa di ulteriori sviluppi, ci si aspetta un tempo di recupero di circa due mesi.