Kaladze: “Non sono abituato a vedere un Milan così, deve lottare per lo scudetto”

Kakhaber Kaladze è stato intervistato da Carlo Pellegatti nel corso di una diretta su Instagram. L’ex Milan ha parlato dei suoi ricordi in rossonero e della situazione attuale del club:

“Il Milan mi ha seguito per due anni quando ero alla Dinamo Kiev. Al Milan ho passato anni bellissimi, ho vinto tutto quello che si poteva vincere. Eravamo una squadra fortissima e avevamo un grande spogliatoio. La finale di Istanbul? Eravamo disperati, ma poi abbiamo trovato la forza per vincere ancora. Non è vero che abbiamo festeggiato all’intervallo, anzi il mister ci diceva di stare attenti perché la partita non era ancora finita. Non sono abituato a vedere un Milan così, però so che la società ha grandi progetti. Il Milan non può essere questo, deve essere sempre in alto. Speriamo possano fare una squadra forte per tornare in Champions e lottare per lo scudetto“.