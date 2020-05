Kamba è vivo e fa l’elettricista: l’ex Schalke era stato dichiarato morto 4 anni fa

La notizia, a quattro settimane dalla Pasqua, è di quelle rindondanti. Kamba, calciatore ex Schalke, dichiarato morto 4 anni fa in un incidente stradale, è vivo.

Kamba nelle giovanili dello Schalke 04 era stato compagno di Neuer e Howedes

La vicenda è carica di mistero e arriva da Gelsenkirchen in Germania, ove il calciatore sarebbe stato riconosciuto mentre svolgeva il proprio lavoro di elettricista.

Kamba, era stato dato per deceduto nel 2016 in un incidente d’auto in Congo quando giocavane nell’Huls e lì, sarebbe stato abbandonato senza soldi, cellulare e documenti.

Le indagini in corso riguardano l’ex moglie che avrebbe incassato la sostanziosa cifra per l’assicurazione sulla vita del 33enne, in una vera e propria frode a regola d’arte.