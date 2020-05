La Repubblica – Serie A, mercoledì Conte potrebbe annunciare lo stop al campionato

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Serie A resta più in bilico che mai, infatti molte regioni hanno dato forzato la mano dando la possibilità ai club di riaprire i centri sportivi. Ora però la decisione finale spetterà a Conte e al Governo che, dovranno decidere e prendere una decisione unanime, quindi se seguire il modello francese della Ligue One, che ha fermato il campionato in maniera definitiva, assegnando il titolo al Psg, oppure proseguire come vorrebbero e stanno cercando di fare in Germania e in Inghilterra. Mercoledì arriverà la decisione definitiva.