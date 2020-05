La Serie A riparte: ecco il nuovo calendario

A partire dal 13 giugno le squadre di serie A potrebbero scendere in campo in tre fasce orarie: 16.30, 18.45 e 21, così da venire incontro alle esigenze delle televisioni. Si scenderà in campo in 8 domeniche, 1 sabato e 3 turni infrasettimanali per le restanti 124 gare in programma (compresi i recuperi), a cui andranno ad aggiungersi le tre partite di Coppa Italia (due semifinali di ritorno più la finale). Il punto critico potrebbe essere l’orario delle 16.30, una novità assoluta per il nostro campionato. La prima giornata sarà la 27esima di serie A. I recuperi, invece, saranno effettuati durante il turno infrasettimanale.