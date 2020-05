La Stampa – Belotti in pole se Ibra lascia il Milan

Zlatan Ibrahimovic a breve tornerà n Italia, ma ciò che non è sicuro è se la prossima stagione vestire ancora la maglia del Milan. Tra le tante incognite sul futuro, sia societario che tecnico, i rossoneri provano a cautelarsi per la prossima stagione, sondando il terreno per un attaccante nel caso in cui partisse Ibra o si ritirasse. Come riporta La Stampa, in pole c’è il nome del gallo Belotti del Torino, sul quale ci sono forti anche Roma e Napoli, con questi ultimi disposti a trattare per 20 milioni più Petagna.