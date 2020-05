L’agente di Boga smentisce i contatti con il Milan, ma apre uno spiraglio

Jeremie Boga, attaccante in forza al Sassuolo, sta disputando un’ottima stagione con 8 gol e 4 assist in 24 presenze di Serie A, attirando l’attenzione di molti top club. In questi giorni è stato accostato più volte ai rossoneri ma il suo agente in una intervista a calciomercato.com ha smentito ogni contatto. Le sue parole:

“Si è reso protagonista di una buona stagione. Per quanto concerne il Milan, io non ho ancora avuto contatti con loro. Non so se sono realmente interessati a Jeremie“.

L’agente ha poi continuato dicendo: “Bisogna guardare quello che sarà il progetto sportivo, ma il Milan è un grande club. Può essere sempre interessante“.

Parole che non escludono un suo possibile approdo in rossonero. Che non sia proprio la stella del Sassuolo il primo colpo del nuovo Milan di Rangnick?