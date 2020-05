La Lega Serie A ha emesso una nota ufficiale al termine dell’assemblea in videoconferenza. È stata indicata la data per la ripresa del campionato:

“Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato“.