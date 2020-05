Lettera di Sky alla Lega: non pagherà l’ultima rata

Nonostante il calcio italiano cerchi di ripartire, continua lo scontro tra TV e Lega Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colosso televisivo, Sky, avrebbe inviato una lettera alla Lega per ribadire che non pagherà la sesta e ultima rata.

Quasi la totalità dei club hanno già emesso fatturazione e chiederanno il rispetto dei contratti in essere. Il tema sarà affrontato nell’assemblea di Lega di mercoledì, la tensione sale.

La questione è stata affrontata anche dal Corriere dello Sport che sottolinea come Sky aspettasse un tavolo di confronto per riequilibrare i pagamenti, una soluzione adottata da altri partner della TV, ma non dalla A.