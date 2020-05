Lunedì 25 arriva il protocollo FIGC. Spadafora: “Ottimista per la ripresa”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato quest’oggi a La vita in diretta su Rai 1, presentando un importante aggiornamento sulla ripresa della Serie A. Di seguito le sue parole:

“Pochi minuti fa abbiamo pubblicato ufficialmente il protocollo che permette alle squadre di riprendere gli allenamenti collettivi. L’altra importante novità è che lunedì 25 maggio riceverò il protocollo dalla FIGC per la ripresa del campionato. Se lo riceverò lunedì lo trasferirò al CTS e farò in modo che all’incontro di giovedì 28 maggio si possa avere un orientamento del CTS per decidere se riprendere e quando“.

Il Ministro ha inoltre espresso un personale pensiero di ottimismo sulla questione, esprimendosi così:

“Voglio essere ottimista per la ripresa del campionato come sono ottimista per la ripresa del Paese. Ovvio che se riparte tutta l’Italia non può che ripartire anche il calcio. Se non avessimo avuto una linea prudente ora non saremmo ottimisti“.