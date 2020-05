Maldini in bilico: quale futuro spetterà a Daniel?

La storia e la tradizione del Milan porta inevitabilmente il nome Maldini. Prima Cesare, poi Paolo ed infine Daniel. Ma data la posizione in bilico del dirigente rossonero, quale sarà il futuro di Maldini Jr? Il quesito è stato posto da ‘La Gazzetta dello Sport’, parlando delle possibili opzioni che spetteranno al più giovane della gloriosa dinastia rossonera.

Paolo Maldini, qualche giorno fa, ha confessato di non parlare di calcio con suo figlio, in quanto compito non suo e per non caricare di pressioni la crescita di Daniel. Ma se Paolo non farà più parte del Milan, a quel punto il giovane Maldini potrebbe andare a farsi le ossa altrove. Ma il talento del vivaio rossonero ha piacevolmente stupito nel campionato Primavera, arrivando perfino ad esordire in Prima Squadra. La domanda che tutti si pongono, dunque, è un’altra: Daniel è davvero da Milan? Ovviamente, la risposta definitiva potrà darla soltanto il campo.