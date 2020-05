Marca – Assist al Milan per Götze: la moglie lavora a Milano

Nei giorni scorsi il Borussia Dortmund ha sancito il secondo (e ormai definitivo) addio a Mario Götze. Il calciatore tedesco è libero di accasarsi a parametro zero dovunque voglia e il Milan sembra avvantaggiato nella corsa al giocatore.

Come rivela Marca infatti la moglie di Götze è una modella e lavora tra Roma e Milano. Il calciatore sarebbe pertanto favorevole ad un trasferimento nella città lombarda e non potrà chiedere uno stipendio troppo elevato: le sue recenti prestazioni e la crisi causata dal Coronavirus non possono che ridurre le sue pretese.