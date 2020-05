Massara potrebbe tornare alla Roma. Il DS del Milan, in questa stagione è stato quello che si è visto meno sotto ai riflettori, rispetto al duo Boban-Maldini. In questi giorni, il dirigente rossonero sta riflettendo sul proprio futuro.

Secondo quanto riporta Tuttomercato Web, la Roma starebbe pensando ad un ritorno di Massara. Il rapporto tra Pallotta e Petrarchi è ai minimi storici mentre il sempre più probabile approdo di Rangnick al Milan, comprometterebbe il futuro di Massara in rossonero. Ecco allora l’ipotesi di un ritorno, dove il dirigente milanista si è messo in luce in tale ruolo.