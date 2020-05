Mercato – Bonaventura all’Atalanta, l’indizio dai social

Il matrimonio tra Jack Bonaventura e il Milan sembra essere arrivato ai titoli di coda, infatti la società di via Aldo Rossi non sembra avere intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2020.

Sul suo profilo c’è la concorrenza di molte squadre di Serie A, tra cui anche il suo vecchio club, l’Atalanta. Non è da escludere quindi un suo possibile ritorno a Bergamo.

Nel frattempo dai social arriva un indizio sul suo futuro, infatti il centrocampista rossonero su Instagram segue il club bergamasco ma non il Milan.