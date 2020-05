MERCATO – Jovic: Ramadani uomo chiave, si pensa ad una formula per lo sconto

L’interesse del Diavolo per Luka Jovic si fa sempre più serio, il serbo ha dimostrato in più occasioni di voler vestire la maglia rossonera e il Milan sembra essere intenzionato a esaudire questo desiderio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club di via Aldo Rossi proverà a far leva sull’amicizia con Fali Ramadani. La trattativa non sarà semplice poiché il Real non è intenzionato a perdere i 60 milioni spesi la scorsa estate per l’ex Eintracht.

La società rossonera sta pensando ad alcune formule per ottenere un maxi sconto. Ad esempio con un diritto di recompra a cifre da concordare, oppure provare la via del prestito biennale con opzione di acquisto come fatto per Rebic.