Mercato, Osimhen corteggiato da mezza serie A: rifiutate tutte le offerte

Il noto quotidiano della Nigeria The Nation, riporta l’interessamento di diverse squadre della Serie A per il 21enne esploso questa stagione al Lille con i numeri che parlano chiaro: 18 gol e 6 assist nelle sue 38 presenze complessive fra tutte le competizioni alla sua prima stagione, prima dello stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19.

Per il momento Inter, Milan e Atalanta avrebbero voluto portare avanti una trattativa che di fatto non è mai nata. Victor Osimhen ha infatti declinato tutte le offerte arrivate dai club di Serie A, forse per ambire più vincente in campo europeo. Su di lui oltre ai club italiani anche Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Real Madrid. Per l’attaccante nigeriano si prospetta un’estate caldissima.