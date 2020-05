Milan, Aulas:”Depay potrebbe chiedere la cessione”

Depay potrebbe chiedere la cessione. Parola di Aunas, presidente del Lione. Il numero uno dei francesi, infatti, avrebbe aperto a questa possibile ipotesi riguardante il giocatore olandese che piace anche al Milan: “In caso di mancata qualificazione alle coppe europee, i nostri calciatori potrebbero guardarsi altrove. Memphis ha detto che parlerà al suo ritorno”.

Depay è seguito da molti club europei, la concorrenza è folta. In Italia, oltre ai rossoneri, l’olandese piace anche alla Lazio. La palla ora passa a Memphis: mezza Europa resta alla finestra per capire come si evolverà questa faccenda.