Milan, Baresi: “Sono arrivato qui da adolescente e ho vinto tutto. Maradona il rivale più forte”

Franco Baresi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca. Lo storico capitano rossonero ha voluto ricordare i suoi anni al Milan:

“Milano è una vita, una passione. Sono venuto qui quando ero un adolescente e ho vinto tutto ciò che potevo. Ho sempre creduto che in questo club e di poter raggiungere i miei obiettivi. Il Milan mi ha dato tutto e ho sempre cercato di restituire tutto questo dando il meglio di me. Ho indossato la fascia per 15 anni. Ha un effetto incredibile per chi la indossa. Mi ha dato una motivazione in più oltre che maggiori responsabilità“.

Poi su Maradona, Sacchi e Capello: “Se dovessi scegliere il rivale più forte che ho affrontato direi Maradona. Sacchi era un perfezionista e cambiò completamente il calcio in Italia, mentre Capello era un esperto di calcio, molto attento ai dettagli e concreto sul lavoro. Entrambi sono stati molto importanti per me“.