Milan, Bennacer su Ibra: “Vuole la perfezione e devi cercarla se vuoi essere il migliore”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan prelevato la scorsa estate dall’Empoli, ha rilasciato un’intervista sui social riportata da Skrill (nuovo partner dei rossoneri), nel quale commenta come ha vissuto l’arrivo di Ibrahimovic e di quanto possa aver influenzato all’ambiente rossonero:

“Zlatan è quel tipo di giocatore ti aiuta sempre e vuole il meglio. Non puoi sbagliare o fare un errore con Zlatan, e per me va bene. Vuole la perfezione e devi cercarla se vuoi essere il migliore. Siede accanto a me negli spogliatoi, quindi se non faccio bene in allenamento mi prende in giro, ma questo va bene perché così devo sempre fare del mio meglio. E’ venuto qui e vuole un certo livello, un alto livello fino a quando non smette, perché è la sua carriera, che è fantastica. E’ la sua personalità e credo sia sempre stato così, nessuno dice niente, è tutto tranquillo”.