Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i giocatori che si sono rivalutati di più negli ultimi mesi, c’è anche Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, dopo aver vissuto la prima parte di stagione in panchina, ha conquistato la maglia da titolare e la fiducia di mister Pioli, non facendo assolutamente rimpiangere la cessione in prestito di Suso al Siviglia.