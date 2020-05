Milan, cedere Paquetà per puntare a Szoboszlai

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il futuro di Lucas Paquetà potrebbe essere lontano da Milano. La società di via Aldo Rossi infatti sarebbe intenzionata a cedere il calciatore brasiliano per far cassa e poter poi dare l’assalto a Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. Il club austriaco è pronto a cedere il giocatore ungherese, ma non per meno di 20 milioni di euro. Sulle tracce del giovane sembrerebbe esserci anche la Lazio di Lotito, che lo considera “il nuovo Milinkovic-Savic”.