Milan, Dumfries prima scelta: Calabria potrebbe partire

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro. La coppia Conti-Calabria non ha convinto i rossoneri, che vogliono rinforzare quella fascia. Il primo nome sulla lista del Diavolo è Dumfries, giocatore del PSV Eindhoven. La società di via Aldo Rossi vorrebbe convincere gli olandesi, inserendo nell’operazione anche Ricardo Rodriguez, ma non sarà semplice.

Nel frattempo, invece, Davide Calabria è sulla lista dei partenti. Il terzino milanista è ricercato da Bologna e Siviglia, ma al momento non c’è nulla di concreto.