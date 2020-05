Milan femminile, Conc: “Voglio tornare a lottare per conquistare la Champions League”

La giocatrice del Milan femminile, Dominika Conc, ha parlato a Siol.net della sua esperienza in rossonero:

“Vestire questa maglia è eccitante e sono onorata di poter giocare al Milan, un club eccezionale. Il livello della A? È simile a quello spagnolo. Penso che la Coppa del Mondo dell’anno scorso abbia fatto fare al calcio femminile un grande salto e in Italia questo è molto evidente. Sono tornata in Italia domenica scorsa dopo più di due mesi. Mi sono allenata bene in questo periodo e voglio tornare a giocare e lottare per conquistare un posto in Champions League“.