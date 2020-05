Milan femminile, Giacinti: “Se sospendessero la stagione saremmo fuori dalla Champions”

Valentina Giacinti ha parlato in una diretta su Instagram con Christian Vieri dell’ipotesi dello stop definitivo della Serie A femminile. Il capitano delle rossonere ha commentato così la situazione:

“Noi del Milan ci stiamo allenando ognuna a casa propria, ma fra un po’ ci richiameranno per tornare ad allenarci, anche se non abbiamo date certe. Spero che il campionato riprenda anche perché siamo seconde a pari punti con la Fiorentina, ma se sospendessero la stagione andrebbero loro in Champions League“.