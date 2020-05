Milan: giornata di visite mediche, possibile ripresa giovedì

Giornata di visite mediche in casa Milan. La squadra rossonera si prepara alla ripresa degli allenamenti, nonostante non ci sia ancora nessuna certezza riguardante il proseguimento di stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport i primi giocatori a fare le visite mediche, presso la clinica “La Madonnina”, sono stati Bonaventura, Biglia e Duarte in mattinata. Dopo di loro è toccato ai fratelli Donnarumma, Theo Hernandez e Gabbia. Controlli anche per lo staff di Pioli. L’iter delle visite proseguirà fino a giovedì, giorno della possibile ripresa degli allenamenti a Milanello.

I controlli ai giocatori prevedono test sotto sforzo, elettrocardiogramma e analisi del sangue. Mentre a Milanello, l’allenamento verrà svolto sui tre campi: dodici atleti la mattina e dodici il pomeriggio, ulteriormente divisi in tre gruppi.

Nel frattempo, Ibrahimovic e Kessié non sono ancora rientrati in Italia. Al loro ritorno, i due giocatori dovranno rispettare l’iter del DPCM che prevede quattordici giorni di quarantena.