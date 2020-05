Continuano ad aumentare gli indizi che fanno pensare ad una possibilità concreta di vedere Jovic in maglia rossonera l’anno prossimo. L’attaccante del Real Madrid, infatti, ha iniziato a seguire il Milan su Instagram. Non sarà comunque facile arrivare al serbo, sia per i costi dell’operazione sia perché Ibrahimovic sembra non essere totalmente fuori dai progetti futuri del club.