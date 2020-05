Milan-Jovic: Rangnick vuole il serbo

Il Milan continua il pressing per Jovic. Secondo ‘Sport Mediaset’, infatti, l’attaccante serbo è richiesto da Rangnick come erede di Ibrahimovic. Viceversa, l’allenatore serbo sarebbe una garanzia di riscatto per la punta del Real Madrid, dato che verrebbe collocato al centro del progetto.

Dopo una stagione decisamente fallimentare, Jovic ha voglia di riscattarsi. I blancos non sono convinti di liberarsi del giocatore così in fretta, dato anche l’investimento di 60 mln di euro. Ma l’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte ha bisogno di fiducia e il Milan sarebbe il posto ideale per dimostrare le proprie qualità.